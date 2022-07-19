Medvedev: Amerika, uluslararası terörün sponsoru

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası terörizmin sponsoru olduğunu söyledi.

Rusya’nın tüm hedeflerini ulaşacağını söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD’nin Kiev’e yönelik silah yardımına tepki gösterdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 146. günde sürüyor. Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı silah yardımını eleştirdi.

“ABD ULUSLARARASI TERÖRİZMİN SPONSORU”

ABD’nin Kiev yönetimine silah pompalamaya devam ettiğini belirten Medvedev, bir kez daha uluslararası terörizmin sponsoru olduğunu ifade etti. Medvedev, “Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak” ifadelerini kullandı.