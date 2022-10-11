Medvedev: Putin Ukrayna’daki siyasi rejimi tamamen dağıttı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya’nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Putin’in Ukrayna’daki siyasi rejimi tamamen dağıtması gerektiğini belirtti.

Putin’in, Rusya’yı Kırım’ı ilhak eden Kerç Köprüsü’ne yapılan saldırıyı Zelenskiy’in özel kuvvetleri tarafından “terör eylemi” olarak nitelendirmesinden saatler sonra, Pazartesi günü Rus hava saldırıları Kiev’i ve Ukrayna’nın diğer şehirlerini vurdu.

Pazartesi günkü saldırıda – aylardır Rusya’nın en geniş kapsamlı saldırısını – füzelerin apartmanlara , çocuk oyun alanına ve sivil köprüye isabet etmesi sonucu en az 11 sivil öldü ve çok daha fazlası yaralandı ve insanları bandajlı ve sokakta kanlar içinde bıraktı.