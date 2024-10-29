“Medvedev: Zurabişvili’nin Tutuklanması Gerekiyor”

GÜRCİSTAN’DA SEÇİM SONUÇLARI ÜZERİNDEN TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gürcistan’da 26 Ekim’de gerçekleşen genel seçimlerin ardından iktidardaki Rus yanlısı Gürcü Hayali Partisi’nin kazanması hala tartışma yaratmaya devam ediyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, “seçim sonuçlarını tanımıyorum” sözleriyle dikkat çekerken, bu açıklama Rusya’dan da bir yanıt alıyor.

MEDVEDEV’DEN ŞİDDETİ KAYNAKLAYAN YORUM

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Gürcistan’ın kukla cumhurbaşkanı, seçimi kabul etmeyi reddetti ve darbe çağrısı yaparak Anayasa’ya aykırı davrandı. Bu gibi durumlarda standart uygulama görevden alınma ve tutuklamadır” diye belirtiyor. Medvedev’in bu ifadesi, Gürcistan’daki siyasi duruma yönelik sert bir tepki niteliği taşıyor.

MOZKOVA, GÜRCİSTAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Gürcistan’da yaşanan bu siyasi gerginlik içinde, Moskova’nın “Gürcistan ile görüşmeye hazır” olduğu bilgisi de gündeme geliyor. Bu durum, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin gidişatı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.