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Medya Akademisi’nde Öğrencilerle Buluştu

ETKİNLİKTE MEDYA SEKTÖRÜ DENEYİMLERİ PAYLAŞILDI

Haberler.com ve SonDakika.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Medya Akademisi çerçevesinde Uludağ Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinlikte, kariyer yolculuğu hakkında bilgi veren Teymur, medya sektöründeki tecrübelerini ve dijital habercilikteki güncel gelişmeleri öğrencilere aktardı.

ÖĞRENCİLERİN SORULARI YANITLANDI

Konuşmasında Haberler.com’un başarı hikayesine ve işleyişine ilişkin değerli bilgiler sunan Teymur, öğrencilerin medya sektörüne dair meraklarını gidermek için çeşitli soruları yanıtladı. Haber üretim aşamasından dijital medya stratejilerine kadar uzanan geniş bir konu yelpazesine değinen Teymur, sektörde kariyer hedefleyen öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

YOĞUN İLGİ GÖREN ETKİNLİK

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan bu etkinlik, medya ve dijital habercilik alanında kariyer hedefleyen gençler için kayda değer bir bilgi ve ilham kaynağı oldu.

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