Medya AŞ Soruşturmasında Polis Baskını

MEDYA AŞ İHALELERİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Medya AŞ tarafından düzenlenen ihalelerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, ihaleleri kazanan 21 firmadan çeşitli belgeler talep ediliyor. Bugün, polis, Medya AŞ’nin muhasebe kayıtlarının mevcut olduğu bilgisayara el koydu.

POLİS BASKINI NEDEN YAPILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu sayesinde sürdürülen gizli bir soruşturma nedeniyle Medya AŞ’nin merkezinde delillerin yok edildiğine dair gelen ihbarlar savcılığa iletildi. Bunun üzerine savcılık talimatı doğrultusunda mali polis baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında, Medya AŞ’ye ait olan bilgisayarlara el konuldu.

İBB İştiraki HAKKINDA KISA BİLGİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştirakleri arasında yer alan İstanbul Medya AŞ’nin yönetim kurulu başkanlığını Murat Ongun yürütürken, genel müdürlüğü görevini Pınar Türker üstleniyor.