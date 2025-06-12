Medya Fenomenlerine ‘Key Drop’ Operasyonu: 10 Gözaltı

YENİ BİR OPERASYON YÜRÜTÜLDÜ

Yüksek takipçili sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yüksek takipçili fenomenlerin Key Drop adlı platform üzerinden yayın yaparken sanal kasa açarak haksız kazanç sağladıklarını ve kumara teşvik ettiklerini tespit etti.

GOZALTILARA DEVAM EDİLDİ

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre; Twitch, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayın yapan bazı fenomenlerin, kullanıcıları kumara yönlendirdiği iddia ediliyor. İstanbul merkezli olan bu operasyon sonucu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların dışında, 5 kişinin yurt dışında bulunduğu için işlem gerçekleştirilemedi, ayrıca 2 kişinin il dışındaki durumu tespit edildi. Bir kişi ise firari konumda. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.