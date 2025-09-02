Medya Kuruluşları, İsrail Protestosu İçin Kararttı

Dünya genelinde 70’i aşkın ülkeden 250’den fazla medya kuruluşu, İsrail’in Gazze Şeridi’nde basın mensuplarını öldürmesini kınamak için eş zamanlı olarak gazetelerinin ilk sayfalarını ve web sitelerinin ana sayfalarını kararttı. Medya kuruluşları, bu duruma yöneltilen sert tepkilerini gösterdi.

EYLEM HAZIRLIĞI VE TALEPLER

Bugün Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve küresel çevrimiçi aktivizm ağı Avaaz tarafından düzenlenen eylem çerçevesinde, İsrail’in Gazze’deki basın mensuplarına yönelik cinayetlerindeki dokunulmazlığının sona ermesi istendi. Ayrıca, Gazze Şeridi’nden ayrılmak isteyen gazetecilerin acilen tahliye edilmesi ve yabancı basına bölgeye bağımsız erişim hakkının verilmesi talep edildi. Televizyon ve radyo kanalları, programlarını yarıda keserek ortak bir bildiri yayınladı.

GÖRSELLER VE MESAJLAR

Protesto kapsamında gazetelerin ön sayfaları, siyah arka plan üzerinde yazılı mesajlarla ve Gazze’de hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarıyla yayımlandı. İnternet medyası ise ana sayfa karartmaya giderek, Gazze’deki gazetecilerle dayanışma mesajları taşıyan afişlere yer verdi. Bağımsız gazeteciler de sosyal medya üzerinden eyleme destek veren paylaşımlarda bulundu.

Eyleme, Katar merkezli Al Jazeera, İngiltere merkezli The Independent ve The Guardian, Hollanda merkezli Volkskrant, Almanya merkezli Tageszeitung ve Frankfurter Rundschau gibi birçok tanınmış medya kuruluşu destek verdi. Ayrıca, İspanyol RTVE, Fransa merkezli L’Humanite, Sırbistan merkezli N1 ile Güney Kore merkezli Media Today de bu kapsamda önemli katkılar sundu.

RSF’İN AÇIKLAMALARI

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesine bu hızda devam ederse, yakında size bilgi ulaştıracak kimse kalmayacak. Bu sadece Gazze’ye karşı değil, aynı zamanda haberciliğe karşı açılmış bir savaş. Gazeteciler hedef alınıyor, öldürülüyor ve itibarsızlaştırılıyor. Onlar olmazsa bizi kıtlık hakkında kim alarma geçirecek? Savaş suçlarını kim ortaya çıkaracak? Soykırımı bize kim gösterecek?” dedi.

İsrail ordusu, 10 Ağustos gecesi Al Jazeera muhabiri Enes Şerif de dahil olmak üzere 6 basın mensubunu öldürdü. 15 gün sonra, 25 Ağustos’ta da ardışık iki saldırıda 5 basın mensubu daha hayatını kaybetti.