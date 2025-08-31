Medya Sektörü Taciz İfşalarıyla Gündemde

MEDYA SEKTÖRÜNDE TACİZ İDDİALARI ARTIK GÜNDEMLİ

Medya dünyası son günlerde ardı ardına gelen taciz ifşalarıyla dikkat çekiyor. Süreç, fotoğrafçılardan başlayıp oyuncular, yönetmenler, iş insanları ve set çalışanlarına kadar genişliyor. Kadın sanatçılar, geçmişte yaşadıkları taciz olaylarını dile getirirken, iddialarda adı geçen bazı ünlü isimler tepkilerini gösterirken kimileri ise sessiz kalmayı tercih ediyor.

CEZMI BASKIN’A TACİZ SUÇLAMASI

Son olarak “Akasya Durağı” dizisinde “Osman Ağa” karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu Fazilet Onat tarafından tacizle suçlandı. Fazilet Onat, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Cezmi Baskın’ın kendisine tacizde bulunduğunu belirtti. Onat, “Bizum Hoca” filminin Ankara galası sırasında yaşandığını öne sürdüğü olayı, “İfşa ediyorum… Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti. Gece boyu telefonla arayarak tacizin boyutunu artırdı. Telefon tacizi sırasında odasına sığındığım PR sorumlusuyla birlikte bir kadın magazin gazetecisi yaşadıklarıma şahit olmalarına rağmen beni suçladı. Ayrıca film için yaptığım çalışmaların karşılığı da hiçbir zaman ödenmedi.” sözleri ile açıkladı.

BASKIN’DAN TACİZ İDDİALARINA YALANLAMA

Cezmi Baskın ise kendisine yöneltilen taciz iddialarını yalanlayarak açıklama yaptı. Hakkında başlatılacak hukuki süreç hakkında bilgi veren Baskın, “Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmde birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarımdan ‘iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak filmin Trabzon’da yapılan ilk galasında aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini ve diğer galalara da katılmadığını’ öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş! Yıllar boyunca çok sayıda projede birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım benim kişiliğime ve neyi yapıp yapmayacağıma tanıktır. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için çok büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Tüm bu nedenlerle hakkımı adli merciler nezdinde arayacağımı ve en kısa süre içinde hukuki süreci başlatacağımı bilmenizi istiyorum.” ifadelerini kullandı.