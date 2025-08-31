Medya Sektörü Taciz İfşalarıyla Gündemde

MEDYA SEKTÖRÜNDE TACİZ İDDİALARI ARTIYOR

Medya sektörü son günlerde artan taciz ifşalarıyla gündemde. Fotoğrafçılardan başlayarak, oyuncular, yönetmenler, iş insanları ve set çalışanları dahil olmak üzere birçok alana yayılan bu zincir, kadın sanatçıların geçmişte yaşadıkları taciz vakalarını paylaşmasıyla ivme kazanıyor. İddialara maruz kalan ünlü isimlerin bir kısmı yanıt verirken, kimi isimler ise sessiz kalmayı tercih ediyor.

CEZMI BASKIN’A TACİZ SUÇLAMASI

Son gelişmede, “Akasya Durağı” dizisindeki “Osman Ağa” karakteriyle bilinen ünlü oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu Fazilet Onat tarafından tacizle suçlandı. Fazilet Onat, sosyal medya paylaşımlarında ünlü oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. Onat, iddialarını, “Bizum Hoca” filminin Ankara galası sırasında yaşandığını belirterek, “Uzun zamandır düşünüyorum, kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim. Şu son hareketle anladım ki biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak, o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın, beni ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında, gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etti” sözleriyle açıkladı.

CEZMI BASKIN’DAN YALANLAMA VE HUKUKİ SÜREÇ

Cezmi Baskın ise kendisine yöneltilen taciz iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağını belirten Baskın, açıklamasında “Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Öncelikle böyle bir olayın kesinlikle yaşanmadığını, iddiayı ortaya atan kişiyi tanımadığımı ifade etmek isterim. İddiaya göre olay, 2014 yılında rol aldığım ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında gerçekleşmiş! Filmdeki ekip arkadaşlarımdan, iddiayı ortaya atan kişinin filmin basın çalışmalarına destek olması için işe alındığını, ancak aşırı alkol alması nedeniyle işine son verildiğini öğrendim. Dolayısıyla filmin Ankara galasında, yani tacizin yaşandığını iddia ettiği galada kendisi yokmuş!” dedi. Baskın, adının böyle bir iddia ile anılmasının kendisi ve sevenleri için büyük bir yıkım olduğunu, bu nedenle hakkını adli mercilerde arayacağını sözlerine ekledi.