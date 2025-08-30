Medya Sektöründe Taciz İddiaları Artıyor

MEDYA SEKTÖRÜNDEKİ İFŞA ZİNCİRİ

Medya dünyası, geçtiğimiz haftadan bu yana art arda gelen ifşalarla çalkalanıyor. Olaylar, fotoğrafçılarla başlamışken, kısa süre içinde ünlü oyuncular, yönetmenler, iş insanları ve set çalışanları arasında yayıldı. Kadın sanatçıların daha önce yaşadıkları taciz olaylarını konuşmaya başlaması, gündeme yeni isimler ekledi. Bu süreçte bazı ünlüler iddialara yanıt verirken, bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

CEZMI BASKIN HAKKINDA ŞOK İDDİA

Son olarak, “Akasya Durağı” dizisindeki Osman Ağa karakteriyle tanınan Cezmi Baskın hakkında dikkat çekici bir iddia öne sürüldü. Set çalışanı Fazilet Onat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü oyuncunun kendisine tacizde bulunduğunu belirtti. Onat, “Bizum Hoca” filminin Ankara galasında yaşandığını iddia ettiği durumu şu sözlerle anlattı: “İfşa ediyorum… Uzun zamandır düşünüyorum… Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni farkettim. Şu son hareketle… Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam, yani Cezmi Baskın beni ‘Bizum Hoca’ filminin Ankara galasında gece bitip odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.”

TACİZİN AĞIR SONUÇLARI

Fazilet Onat, yaşadığı telefon tacizine tanık olanların bile kendisini suçladığını ifade etti: “Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusuyla bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır.” Ayrıca, film için gerçekleştirdiği çalışmaların bedelinin ödenmediğini de vurguladı: “Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir.”