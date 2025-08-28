Medya Ve Sanat Dünyası İfşalarla Sarsıldı

MEDYA VE SANAT DÜNYASINI SARAN TACİZ İDDİALARI

Geçtiğimiz haftadan itibaren medya ve sanat dünyası ardı ardına gelen ifşalarla ciddi bir tartışmanın içine girdi. Fotoğrafçılardan şarkıcılara, yazarlardan oyunculara kadar birçok ünlü hakkında taciz iddiaları gündeme getirildi. Paylaşılan mesajların ardından, iddiaların merkezindeki isimler genellikle yasal yollarla harekete geçme niyetinde olduklarını açıkladı.

ÜNLÜ İSİMLER GEÇMİŞTEKİ TACİZ OLAYLARINI PAYLAŞTI

Sanat camiası, uzun zamandır tartışılan bu konular nedeniyle oldukça hareketli bir süreçten geçiyor. Ünlü oyuncular ve şarkıcılar, geçmişte yaşadıkları taciz olaylarını kamuoyuyla paylaştılar. Bu durum, sanat dünyasında büyük bir etki yarattı ve birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

KAAN SEZYUM HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Son olarak yazar Kaan Sezyum hakkında da benzer taciz iddiaları ortaya çıktı. Sezyum, bu iddiaları kabul ederek sosyal medya hesapları üzerinden bir özür metni yayınladı. Açıklamasında, yıllar önce psikolojik destek almaya başladığını vurguladı ve “Davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım. (4 – 4.5 yıl oluyor)” ifadelerine yer verdi.

Sezyum, yaşanan olayda ortamdaki durumu yanlış yorumladığını söyleyerek sorumluluk aldı. “Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir.” şeklinde açıklamalar yaptı. Geçmişte olanları değiştiremeyeceğini dile getiren Sezyum, “Çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten tekrar özür dilerim.” diye konuştu.