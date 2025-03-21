Medyanın Kadına Şiddetle Mücadeledeki Rolü

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE MEDYANIN ROLÜ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) öncülüğünde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı”, kadın ve erkek fırsat eşitliğine dikkat çekerek, medyanın bu mücadeledeki önemini vurguladı. Ankara’daki bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, medyanın kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sorumluluklarını detaylı bir şekilde inceleyerek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı. Çalıştaya, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve RTÜK uzmanlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan uzmanlar ve kadın hakları konusunda çaba gösteren STK’lar ile çeşitli meslek grupları katıldı.

Çalıştay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in açılış konuşmasıyla başladı. Şahin, medyanın sadece içerik üreten bir araç değil, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturma açısından aktif bir katılımcı olması gerektiğinin altını çizdi. “Medya, toplumun kalbinde önemli bir rol oynamaktadır,” diyen Şahin, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın daha duyarlı ve sorumlu bir tutum sergilemesinin zorunluluğunu dile getirdi.

MÜCADELEDE SOMUT ADIMLAR VE ETİK İLKELER

Şahin, “Çalıştayımızın sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kadın, ailenin temel direğidir ve güçlü kadınlar güçlü toplumları inşa eder, ancak bu gerçeği yalnızca sözde bırakmakla yol alamayız” ifadelerini kullandı. RTÜK’ün sadece denetlemeyle değil, aynı zamanda yol gösterici ve destekleyici bir kurum olduğunu vurguladı, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve medyada doğru kadın temsili konusunda sıfır tolerans ilkesini benimsiyoruz,” dedi. Şahin, medyada kadınların güçlü yönlerinin öne çıkarılmasının gerektiğini belirtti ve alınan sekiz etik ilke ile şiddeti özendiren yayınlara izin verilmediğini vurguladı.

SORUMLULUK VE REYTİNG KAYGISI

Şahin, özellikle gündüz kuşağı programlarıyla ilgili eleştirileri ele alarak, “RTÜK olarak, medya kuruluşlarının reyting kaygısıyla değil, sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz. Yasak asla bir çözüm değildir,” dedi. Daha önce benzer talepler nedeniyle evlilik programlarının kaldırıldığını hatırlatarak, bu programların yerini suç dosyalarını araştıran içeriklerin aldığını söyledi.

KADINA YÖNELİK KALIP YARGILARI DEĞİŞTİMEk

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Medyada Kadın Temsili” çalıştayına da değinen Şahin, dizi filmlerde kadına dair kalıplaşmış yargıları değiştirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Amacımız, özellikle dizi filmlerde kadınların güçlü yönlerini medya içerikleriyle öne çıkarmak,” dedi. Şahin, kadınların toplumsal algısının daha güçlü bir temele oturtulması gerektiğini ifade etti.

AİLE YILI VE KADINLARIN KORUNMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilan edilen Aile Yılı’na dikkat çeken Şahin, “Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aile kurumunu güçlendirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadele adına ciddi bir yol almış, ciddi kazanımlar elde etmiş durumda,” ifadelerini kullandı. Aile Yılı’nın bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, devlet, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin kadınları ve aileyi korumak amacıyla daha güçlü bir seferberlik içinde olacağına inandığını belirtti.