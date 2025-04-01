mega-deprem-japonya-da-felaket-getirebilir

BÜYÜK YIKIMA YOL AÇABİLECEK MEGA DEPREM UYARISI

2011 yılında yaşanan 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami sonrası büyük bir nükleer felakete tanık olan Japonya’da, hükümetin uzmanlara hazırlattığı yeni bir rapor, olası bir “mega depremin” önemli tahribatlara neden olabileceğini ortaya koyuyor. Japonya Kabine Ofisi tarafından yayımlanan bu raporda, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alan Nankai Çukuru’nda 9 büyüklüğünde bir depremin meydana gelebileceği belirtiliyor. Bu tür bir depremin, yüksekliği 10 ila 30 metreyi bulan tsunami dalgalarına yol açabileceği konusunda uyarı yapıldı.

OLASI CAN KAYBI VE ZARARLAR

Raporda, depremin eğer kış mevsiminde ve gece saatlerinde gerçekleşmesi durumunda ölü sayısının 298 bini bulabileceği aktarılıyor. Bu ölümlerin büyük bir kısmının tsunami nedeniyle yaşanacağı vurgulanıyor. Ayrıca, rapor senaryosuna göre, böyle bir felaketin iki milyonu aşkın yapının yıkılmasına ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ine eşit olan bir milyon 230 bin kişinin tahliyesine neden olabileceği ifade ediliyor. Ekonomik zarar ise iki trilyon dolara kadar çıkabileceği kaydediliyor.

DEPREM ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Dünya genelinde en fazla sismik aktiviteye sahip ülkelerden biri olan Japonya’nın Nankai Çukuru’nda, önümüzdeki 30 yıl içinde 8 ila 9 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 olduğu biliniyor. Uzmanlar, böyle bir “mega depremin” yol açabileceği büyük yıkımları göz önünde bulundururken, alınacak önlemlerin can ve mal kaybını önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.