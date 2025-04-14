Megan King’in Hikayesi, Modern Tıbbın Örneği

MEGAN KING’İN OLAĞANÜSTÜ HİKAYESİ

Megan King’in yaşamı, modern tıbbın başardıklarını gösteren çarpıcı bir örnek. 2005 yılında, sadece 16 yaşındayken bir futbol karşılaşmasında yere düşer. Bu düşüşle birlikte, kafatası ile omurgası arasındaki bağlantıda ciddi bir hasar meydana gelir ve omuz kasları yırtılır. Tıbbi terimle “Atlanto-oksipital dislokasyon” olarak bilinen bu durum, halk arasında “içsel dekapitasyon” olarak ifade ediliyor. Bu, King’in başının, dışarıdan bakıldığında görülmese de, vücudundan nereseyse ayrıldığını gösteriyor. Zohruna King, toplamda 30’dan fazla ameliyat geçirir ve uzun bir süre koltuk değneklerine bağımlı yaşar. Ancak tüm tedavilere rağmen durumu giderek kötüleşir.

DİAGNOSTİK SÜREÇTEKİ ZORLUKLAR

Zamanla, kemik eklemleri güçsüzleşmeye başlar, kasları yıpranır ve sürekli olarak şiddetli ağrılar çeker. Doktorlar, başlangıçta neden iyileşemediğini anlamakta zorlanır. Tam 10 yıl sonra, 2015’te King’e “hipermobil Ehler’s-Danlos sendromu” tanısı konur. Bu nadir genetik hastalık, vücutta kemikleri bir arada tutan kolajenin düzgün bir şekilde üretilmesini engeller. 2016 yılında, başını sağlam bir şekilde tutabilmesi için kafatasına doğrudan vidalanan metal destek cihazı (halo breysi) takılır. Ancak bu cihazın çıkarılması sırasında kafatası omurgasından ayrılma riski yaşar. King, “Beyin cerrahım kafatasımı elleriyle yerinde tutmak zorunda kaldı” diye bu anı anlatıyor.

AMELİYATLA YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMA

Doktorlar, acil bir ameliyatla kafatasını omurgasına güvenli bir şekilde bağlarak hayatını kurtarır. King, toplamda 37 ameliyat geçirdikten sonra kafatası, leğen kemiğine kadar olan omurgasına sabitlenir. Bu işleme “omurga füzyonu” denir ve sonuç olarak King, artık başını hiçbir yöne hareket ettiremiyor. Bugün 35 yaşında olan King, durumunu şu sözlerle ifade ediyor: “Resmen bir insan heykeliyim. Omurgam hiç hareket etmiyor. Ama bu yaşamayı bıraktığım anlamına gelmiyor.” King’in hikayesi, hem nadir bir tıbbi durumla mücadelenin zorluklarını hem de modern tıbbın kritik başarılarını gözler önüne seriyor.