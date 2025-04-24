Megastar Tarkan, Duygularını Paylaştı

Duygusal Paylaşım

Geçtiğimiz hafta annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybeden Megastar Tarkan, zor günlerinin ardından hissettiklerini sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşıyor. “Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş.” ifadeleriyle acısını dile getiriyor.

Destek İçin Teşekkürler

Zor zamanında yanında olanlara teşekkür eden Tarkan, “En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi.” diyor. Bu acılı süreçte destek veren tüm sevenlerine, dinleyicilerine, aile üyelerine, akrabalarına, yakınlarına, ekip arkadaşlarına ve değerli sanatçı dostlarına kalbiyle teşekkürlerini iletiyor.

Özel İsimlere Şükran

Tarkan, duygularını paylaşırken özellikle eşine ve kızına teşekkür etmeyi unutmadı. “Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim.” diyerek duygusal sözlerini sonlandırıyor. “Sağ olun var olun.” şeklindeki güçlü ifadesi, bu dönemde destek bulan Tarkan’ın minnet duygusunu gözler önüne seriyor.