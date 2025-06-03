Megavatsaat Elektrik Fiyatı Belirlendi

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI BELİRLENDİ

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için belirlenen değerlere göre en yüksek 3 bin 374 lira 99 kuruş, en düşük ise 555 lira 99 kuruş oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bir gün öncesine göre yüzde 12,1 azalarak 1 milyar 338 milyon 736 bin 898 lira olarak kaydedildi.

GÜN ÖNCESİ PİYASA FİYATLARI

Gün öncesi piyasada, yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı saat 20.00’de 3 bin 374 lira 99 kuruş, en düşük fiyatı ise saat 12.00’de 555 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca, günlük bazda bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 148 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 103 lira 11 kuruş olarak hesaplandı.

GÜN İÇİ FİYAT DURUMU

Bugün spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı ise en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi. Piyasalardaki bu dalgalanmalar, enerji tüketimindeki değişiklikler ve arz-talep dengesindeki sıkıntılarla doğrudan ilişkilidir.