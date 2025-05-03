Megavatsaat Elektrik Fiyatı Belirlendi

MEGAVATSAAT ELEKTRİK FİYATLARI BELLİ OLDU

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 14 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, spot elektrik piyasasındaki işlem hacmi bugün bir önceki güne göre yüzde 23 azalarak 920 milyon 368 bin 800 lira seviyesine geriledi.

PİYASA FİYATLARI VE ORTALAMALAR

Gün öncesi piyasalarda bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00’de 3 bin 400 lira, en düşük ise saat 11.00’de 14 lira 3 kuruş olarak belirleniyor. Gün öncesi piyasalarda bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1770 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1760 lira 99 kuruş olarak kaydedildi.

GÜN İÇİ FİYAT HAREKETLERİ

Spot piyasada bugün bir megavatsaat elektriğin fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 249 lira 99 kuruş seviyesine kadar ulaştı.