Megavatsaat Elektrik Fiyatları Belirlendi

SPOT PİYASADA MEGA PİYASALAR

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarınki gün için en yüksek 3 bin 399 lira ve en düşük 780 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, bugünkü spot elektrik piyasasında işlem hacmi, geçtiğimiz güne göre yüzde 19,6 azalarak 1 milyar 300 milyon 712 bin 49 lira seviyesine düştü.

FİYAT DETAYLARI

Gün öncesi piyasada, bir megavatsaat elektriğin fiyatı için yarın saat 20.00 ve 21.00’de en yüksek değer olan 3 bin 399 lira belirlendi. Bunun yanı sıra, gün içerisinde saat 07.00’de en düşük 780 lira tespit edildi. Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 280 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 281 lira 50 kuruş olarak hesaplandı.

GÜNÜN FİYAT REKORLARI

Spot piyasada bugünkü veriler ışığında, bir megavatsaat elektrik fiyatı en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük ise 1.749 lira 98 kuruş olarak kaydedildi. Bu dalgalanmalar, piyasanın gelecekteki yönelimleri üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor.