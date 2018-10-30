Meghan hamilelik anlaşması imzaladı

İngiliz Kraliyet ailesinin 2. gelini Amerikalı oyuncu Meghan Markle’ın hamilelik anlaşması imzaladığı iddia edildi. Sözleşmede doğum sonrası eski haline geri dönmeyi garanti altına almak şartı bulunduğu öğrenildi.

Meghan Markle’ın (37) ilk eşiyle ‘hamilelik sözleşmesi’ yaptığı iddia edildi. Markle’ın yakın arkadaşının Daily Mail’e aktardığına göre, Markle sözleşmeyle, doğumdan sonra her türlü konfora sahip olmayı garantiledi.

Prens Harry ile evlenmeden önce Trevor Engelson ile evlenip boşanan Markle, evliliği süresince bebek sahibi olması halinde vücut ölçülerini korumak için eşinden bir kişisel spor eğitmeni ve beslenme uzmanı istedi.

Markle, sözleşme ile eski eşi Engelson’ın kendisine bebek bakımı konusunda yardımcı olması için bir bakıcı da tutmasını garantiledi.

Sözleşme haberi, Meghan Markle ile Prens Harry’nin bebek bekledikleri haberinden kısa süre sonra ortaya çıkınca, İngiliz basını bu durumu, Markle ‘doğurmak için çok lüks istiyor’ şeklinde yorumladı.

NTV