Meghan’ın Gecelerdeki Eksik Prensi Harry!

MEGHAN MARKLE’IN GÖRÜNTÜLENECEĞİ YERLER

Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesinin bir parçası olduktan sonra sık sık tartışmalara neden olan Meghan Markle, son dönemde Prens Harry ile birlikte görüntülenmiyor. Meghan Markle ve Prens Harry, yaklaşık iki aydır yan yana gelmemişken, en son 8 Kasım’da Kolombiya’da gerçekleştirilen Çocuklara Yönelik Şiddet Küresel Bakanlar Konferansı’nın açılışında paylaşılan bir videoda görünmüştü.

HARRY’NİN YERİ DOLMUYOR

Meghan Markle’ın son zamanlarda katıldığı etkinliklerde Prens Harry’nin yokluğu dikkat çekiyor. İkili arasındaki bu mesafe, hem medyada hem de sosyal medyada geniş tartışmalara neden olmakta. Markle’ın kendi başına yer aldığı etkinlikler, Prens Harry ile olan ilişkisini sorgulatmaya devam ediyor.