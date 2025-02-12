Mehdi Olduğunu Söyleyen Kişi Babasını Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Olay, dün saat 14.00 civarında Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak’taki bir müstakil evde meydana geliyor. Tolga Yılmaz ile babası Zeki Yılmaz arasında bir tartışma başlıyor. Tartışmanın alevlenmesi sonucunda Tolga Yılmaz, babasını sırtından bıçaklıyor.

İHBAR VE MÜDAHALE

Evden gelen seslerin ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber veriliyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk ediliyor. Zeki Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Tolga Yılmaz polis tarafından gözaltına alınıyor. Hastaneye kaldırılan Zeki Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamıyor.

TOLGA YILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Gözaltına alınan Tolga Yılmaz’ın ifadesine göre, kendisinin mehdi olduğunu ve babasının din düşmanı olduğunu ileri sürüyor. Bu nedenle cinayeti işlediğini ve pişmanlık duymadığını belirtiyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tolga Yılmaz, bugün sevk edildiği adliyede tutuklanıyor.