Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Yayında

FATİH SULTAN MEHMET’İN HAYATI

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 42. bölümü TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmet rolüyle dikkat çekerken, dizi Osmanlı’nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatına odaklanıyor. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından genç görülsede, tahta çıktığında büyük mücadeleler vermek zorundadır.

MEHMET’İN İLK MÜCADELESİ

Şehzade Alaaddin’in beklenmedik ölümü sonrasında Bursa’ya çekilen Murad Han, yerine oğlu Şehzade Mehmed’i geçirir. Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans’a sığınan Orhan’a karşı vermektedir. Orhan, Mehmed’in tecrübesiz olduğunu düşünmekte ancak genç sultan, tahtın gerçek sahibi olarak gücünü kanıtlamaya kararlıdır. Sultan Mehmed’in aklında tek bir hedef vardır: Konstantiniyye’yi fethetmek.

KONSTANTİNİYYE’YE HAZIRLIKLAR

Bu büyük hedefe ulaşmak için vezirlerini toplar. Ancak çevresindekiler onun gerçek maksadını anlamakta güçlük çeker. Çandarlı’nın liderlik ettiği bir grup, Konstantiniyye’nin alınmasının zor olduğu yönünde Mehmed’i ikna etmeye çalışırken, genç sultan kararlıdır ve hazırlıklara başlamalarını emreder. Osmanlı ordusunun maneviyatı artarken, Sultan Mehmed hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere son bir konuşma yapar ve Konstantiniyye’ye hücum etme kararı alır.

Ancak Akşemseddin’in kritik bir isteği, Osmanlı ve Bizans tarafında tüm dengeleri alt üst edecektir. Akşemseddin’in ne isteyeceği merak konusu olurken, Sultan Mehmed kendisini bekleyen tehlikelere gözünü budaktan ayırmadan yaklaşır. Sultan Mehmed’in, Çandarlı’ya verdiği vazife ve düşmanın ensesindeki varlığı, dizinin gerilimini artıran faktörler arasında yer alıyor.

KUTLU FETİH YOLUNDAKİ ENGELLER

Sultan Mehmed ve ordusu, kutlu fetih için büyük bedeller ödemiştir. Nihayetinde kutlu fetih onlara nasip olacak mı? İmparator Konstantinos’un acımasız oyunlarıyla başa çıkmak zorunda kalan Osmanlı ordusu, dizinin ana temasını oluşturuyor. Mehmed: Fetihler Sultanı dizisini TRT 1 platformlarından izleyebilirsiniz.

Dizinin karakterleri arasında Sultan Mehmed, Çandarlı, Notaras, Mara Hatun ve Konstantinos gibi önemli figürler yer alıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı, hem yurtiçi hem yurtdışında çekimlerle geniş bir alana yayılmaktadır. Dizi, Osmanlı tarihini ve Fatih Sultan Mehmet’in destanını gözler önüne sermektedir.