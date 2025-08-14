Mehmet Ablay, Elazığspor ile vedalaştı

MEHMET ABLAY’IN AYRILIK MESAJI

Elazığspor ile yollarını ayıran Mehmet Ablay, sosyal medya üzerinden bir ayrılık mesajı yayımladı. Bordo-beyazlı formayı 3. Lig şampiyonluğunda giymiş olan genç oyuncu, yeni sezon hazırlıklarına da katılmıştı, ancak ayrılık kararı alındı.

TEŞEKKÜR VE GURUR DOLU ANILAR

Mesajında, “Bugün, Elazığspor ile olan birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beraber yaşadığımız 3. Lig şampiyonluğu ve 2. Lig’de play-off yarı finaline kadar yükselme başarısı gösterdik. Bu şanlı formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve Elazığspor taraftarlarının önünde sahaya çıkmak benim için çok gurur ve onur vericiydi.” sözlerini kullandı. Ayrıca, kulüp başkanlarına, yönetim kuruluna, teknik direktörlere, futbolcu ağabeylerine ve kardeşlerine, kulüp çalışanlarına ve Elazığspor taraftarına teşekkür ederek, “Hakkınızı helal ediniz” ifadelerine yer verdi.