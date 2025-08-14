Haberler

Mehmet Ablay, Elazığspor ile vedalaştı

MEHMET ABLAY’IN AYRILIK MESAJI

Elazığspor ile yollarını ayıran Mehmet Ablay, sosyal medya üzerinden bir ayrılık mesajı yayımladı. Bordo-beyazlı formayı 3. Lig şampiyonluğunda giymiş olan genç oyuncu, yeni sezon hazırlıklarına da katılmıştı, ancak ayrılık kararı alındı.

TEŞEKKÜR VE GURUR DOLU ANILAR

Mesajında, “Bugün, Elazığspor ile olan birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Beraber yaşadığımız 3. Lig şampiyonluğu ve 2. Lig’de play-off yarı finaline kadar yükselme başarısı gösterdik. Bu şanlı formayı giymek, bu arma için mücadele etmek ve Elazığspor taraftarlarının önünde sahaya çıkmak benim için çok gurur ve onur vericiydi.” sözlerini kullandı. Ayrıca, kulüp başkanlarına, yönetim kuruluna, teknik direktörlere, futbolcu ağabeylerine ve kardeşlerine, kulüp çalışanlarına ve Elazığspor taraftarına teşekkür ederek, “Hakkınızı helal ediniz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Vekili Güleryüz: Elimizden geleni yapacağız

Nazillispor'da 3. Lig'e düşmesinin ardından başkan Şahin Kaya, yönetim ekibinde değişikliğe giderek Hüseyin Güleryüz'ü başkan vekili olarak atadı. İmza töreninde birlik vurgusu yapıldı.
Özlem Çerçioğlu, CHP’den Ayrıldığını Duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medyada CHP'den istifa ettiğini açıklayarak, parti içerisinde siyaset yapma imkanı bulamadığını belirtti.

