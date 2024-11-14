Mehmet Akarca Kamu Başdenetçisi Seçildi

TBBM KARARIYLA KAMU BAŞDENETÇİSİ BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de duyurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 74’üncü maddesi ile 14 Haziran 2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci maddesi dikkate alındı. Dilekçe Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulan Karma Komisyon, üç aday gösterdi.

GENEL KURULDA SEÇİM YAPILDI

Yapılan seçim sonucunda, Genel Kurul’un 12 Kasım 2024 tarihli 17’nci Birleşiminde Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliğine seçildi. Bu gelişme, TBMM’nin etkinliğini artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.