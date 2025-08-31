GAZİANTEP’TE SİLAHLI KAVGA

Gaziantep’te bir parkta, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 19 yaşındaki Mehmet Akdeniz hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Bülbülzade Mahallesi’ndeki Bülbülzade Parkı’nda dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Mehmet Akdeniz ve arkadaşlarının yanına motosikletle gelen 4 kişi arasında, bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

OLAYIN SEYRİ

Tartışmanın büyüyüp silahlı kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirine tabanca ile ateş açtı. Bu sırada Akdeniz ağır yaralanarak yerde kaldı, diğer şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Mehmet Akdeniz, ambulansla hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonucunda, kavgaya karışan 6 kişi ve bu kişilere yardım eden 1 kişi, suç aleti olan tabancalarla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.