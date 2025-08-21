Mehmet Akgül’ün Eşi Tutuklandı

OLAYIN ARKA PLANINA İLİŞKİN DETAYLAR

İzmir’de ayakkabı toptancılığı ve inşaat işleriyle uğraşan 49 yaşındaki Mehmet Akgül, 10 Nisan 2024’te kamyonetinde vurulmuş halde bulundu. Olay, sabah saat 07.00 sıralarında Bayraklı ilçesinde gerçekleşti. Çocuk babası Akgül, başından tabancayla vurulmuş olarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Akgül’ün kardeşleri, 33 yıldır İngiltere’de çalışarak ona maddi destek sağladığı ifade edildi. Olaydan 20 gün önce, Akgül’ün boşanma düşüncesi olduğunu eşine ilettiği öne sürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ARAŞTIRILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Akgül’ün dükkânı ve evi çevresindeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelendi. Akgül’ün mahalleye girişi 05.00 sıralarında tespit edildi. İncelemeler sonucunda, olay anında orada bulunan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu isimli şüpheliler öne çıktı. Anıl Akgül de gözaltına alındı. Kızılban ve Uslu, suçlamaları reddederken Anıl Akgül cinayeti itiraf etti ve Rojhat Kızılban ile ilişkisi olduğunu söyledi.

MAHKEME SÜRECİNE DAİR GELİŞMELER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Anıl Akgül hakkında ‘Eşe karşı kasten öldürme’ gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban için ise ayrıca kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile ruhsatsız silah taşıma suçundan 3 yıla kadar hapis isteniyor. İlk duruşmada sanıklar çelişkili ifadeler vererek suçlamaları kabul etmedi. Bugün görülen ikinci duruşmada, sanık Anıl Akgül, Mehmet Akgül’ün ailesinin kendisine düşmanca davrandığını öne sürdü.

SANIKLAR VE TANIKLARIN İFADELERİ

Tanık Sultan Taşar, hastanede Anıl Akgül’ü ve oğlunu gördüğünü, yaşanan olay karşısında sessiz kaldıklarını aktardı. Taşar, Anıl Akgül’ün “Alacaklıları yapmıştır” dediğini belirtti. Diğer sanık Rojhat Kızılban, Akgül’ün oğlunun kendisinden harçlık istediğini belirterek, hiçbir kötü niyetinin olmadığını ifade etti. Gültekin Uslu, olayda masum olduğunu savundu.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öldürülen Mehmet Akgül’ün ağabeyi ise Anıl Akgül’ün kayıtsız tavırlarıyla dikkat çektiğini vurguladı.