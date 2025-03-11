Mehmet Akif Ersoy’un Biyografisi ve Eserleri

MEHMET AKİF ERSOY’UN DOĞUM VE HAYATI

20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğan Mehmet Akif Ersoy, 63 yaşında hayata veda etmiştir. Edebiyat, bilim ve milli mücadeleye katkıları sayesinde Türk kültür tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Mehmet Âkif Ersoy, İstanbul’un Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde Sarıgüzel Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Doğumundan sonra nüfus kaydı, babasının imamlık yaptığı ve çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde oluşturulduğu için nüfus cüzdanında doğum yeri Bayramiç olarak görünmektedir.

EĞİTİM HAYATI VE ŞİİRE YÜKSEK İLGİ

İlköğrenimine 4 yıl, 4 ay, 4 gün yaşında Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. Üç yıl sonra ilkokul kısmına geçti ve babasından Arapça dersleri almaya başladı. 1882 yılında Fatih Merkez Rüştiyesi’nde ortaöğrenimine devam etti. Burada Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca derslerinde başarılı oldu. Bu süreçte dönemin önde gelen aydınlarından Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi’den etkilendi. Rüştiye öğrenimini tamamladıktan sonra annesinin talebi doğrultusunda medrese eğitimine yönelmek istemesine rağmen, babasının desteği ile 1885 yılında dönemin tanınmış okullarından Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu.

Mülkiye İdadisi’ndeki eğitiminin ardından, 1893 yılında Baytar Mektebi’ni birincilikle tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı’nın yazarı olarak tanınır. Aynı zamanda Çanakkale Destanı ve Safahat gibi eserleriyle de edebiyat dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında 1. TBMM’de milletvekili olarak görev almış ve halkı direniş için cesaretlendirmek adına Nasrullah Camii’nde vaazlar vermiştir. Mehmet Âkif, 1921 yılında İstiklâl Marşı’nı kaleme almış ve 12 Mart 1921’de TBMM tarafından kabul edilen bu marşı orduya ithaf etmiştir.

SON YILLARI VE VEFATI

1923’ten sonra Mısır’da yaşamaya başlayan Mehmet Âkif, burada Türk dili ve edebiyatı dersleri vermeye başlamıştır. Siroz hastalığına yakalandıktan sonra 1936’da tedavi için İstanbul’a dönmüş ve 27 Aralık 1936’da Mısır Apartmanı’nda hayata gözlerini yummuştur. Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilen Âkif’in naaşı 1960 yılında Edirnekapı Şehitliği’ne gömülmüştür.