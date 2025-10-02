Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Yaşlılara Ziyaret

YAŞAM MERKEZİ YAŞLILARI ZİYARET ETTİ

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne (MAKÜ) bağlı Yaşlılık Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM), 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti. Yapılan bu ziyaretlerde, hem hayır duaları alındı hem de yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldü.

GÖNÜLLÜLER YAŞLILARLA BİR ARAYA GELDİ

YAŞAM gönüllüleri, yaşlı bireyler ile düzenli izlemler yapmak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve onların hayatında olumlu değişiklikler yaratmak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında yaşlıların sorunları doğrudan dinlenerek, ihtiyaçlarına yönelik çözümler önerildi.

UNUTULMAMASI GEREKEN BİR KONU

Ziyaretler sırasında düşüncelerini paylaşan YAŞAM Müdürü Doç. Dr. Deniz Say Şahin, “Yaşlılarımız, geçmiş ile geleceğimiz arasında köprü kuran en değerli hazinemizdir. Onların bilgeliği ve dualarıyla bizlere yol gösterdiğini unutmamalıyız” dedi. Ayrıca, merkezin sadece saha ziyaretleriyle değil, aynı zamanda bilimsel izleme ve araştırma faaliyetleriyle de yaşlılık politikalarına katkı sunduğunu belirtti. “Amacımız, yaş almış büyüklerimizi daha görünür kılmak ve sürdürülebilir yaşlı toplumların inşasına katkı sağlamak” ifadelerine yer verdi.

BURDUR’DAN ÖNEMLİ BİR ADIM

Burdur’da gerçekleştirilen bu ziyaretler, yaşlı bireylerin toplumsal hayatta daha aktif bir rol oynaması ve yaşlılıkla ilgili farkındalığın artması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.