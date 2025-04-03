Mehmet Aktaş Bayburt’ta Hayvan Barınağını İnceledi

HAYVAN BAKIMI İÇİN İNCELEMELER

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bayburt’ta sokak hayvanları için oluşturulan hayvan barınağı ile Mahalli İdareler Birliği tarafından yapılan hayvan bakımevini ve doğal yaşam alanını ziyaret etti. Aktaş, “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında alınacak önlemleri yerinde değerlendirmek amacıyla bu bölgeye geldi.

DOĞAL YAŞAM ALANI İNCELEMESİ

Bakan Yardımcısı Aktaş, Vali Mustafa Eldivan ve ilgili kurum amirleriyle birlikte 3 bin m²’lik alanda kurulu olan hayvan barınağını inceledi ve hemen yanında İl Özel İdaresi tarafından inşa edilecek 15 bin m²’lik doğal yaşam alanını değerlendirdi. Aktaş’a yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.