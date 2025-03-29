Mehmet Aküzüm’den Bayram Mesajı

TOPLUMSAL BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Ramazan Bayramı’nın toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren özel günlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Aküzüm, bayramda gönüllerin birleştiğini ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlendiğini vurguladı. “Bayramı hep birlikte dayanışma içinde geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

EMEĞİN KUTSAL DEĞERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Aküzüm, Ramazan ayı boyunca işçilerin ve emekçilerin alın teri ile topluma kattıkları değerlerin bir kez daha gözler önüne serilmiş olduğunu ifade etti. “Bayram, emeğin, alın terinin kutsallığını hatırlamak için de bir fırsattır” diyen Aküzüm, bayramın gençler ve çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturduğunda anlam kazandığını belirtti.

Aküzüm, çocuklara güzel bir gelecek bırakmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu vurguladı. “Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine, ülkemize ve Diyarbakır halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuşan Aküzüm, Hak-İş ailesi olarak adalet, kardeşlik ve dayanışma değerlerini ön planda tutarak çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. “Bayramınız mübarek olsun” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı.