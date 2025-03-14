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Mehmet Aküzüm İftar Sonrası Üyelerle Buluştu

ÜYELERLE BULUŞMA VE GÖRÜŞME

HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, iftar sonrası üyeleriyle bir araya geliyor. Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin çalışanlarıyla birlikte yapılan iftar yemeğinin ardından Aküzüm, çalışanların sorun ve taleplerine dikkat ediyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE İLETİŞİM

Aküzüm, çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor ve çözüm önerilerini detaylı bir şekilde paylaşma fırsatı buluyor. Konuyla ilgili olarak Aküzüm, “Her vakit, her fırsatta üyelerimizle birlikte bir araya geleceğiz, sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. İftar sonrası da çalışmalarımızı, temaslarımızı sürdürüyoruz” şeklinde ifade ediyor.

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