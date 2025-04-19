Mehmet Ala, Önder’i Hastanede Ziyaret Etti

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİNDEN HASTANE ZİYARETİ

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavisinin sürdüğü Şişli’deki hastaneyi ziyaret etti. Efkan Ala, Önder’in yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Hastanedeki ziyaretinin ardından konuşma yapan Ala, “Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, bütün sağlık ekipleri, yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız, bütün temennimiz kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder’in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Dualarımız onunla” dedi. Önder’in sağlık durumunun stabil olduğunu belirten Ala, bu konunun her zaman büyük riskli bir alan olduğunu vurguladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Efkan Ala, sağlık çalışanları ve doktorların değerlendirmelerinin takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Fakat bütün hastane çalışanlarıyla birlikte ortaya konulan performans da herkes tarafından burada altı çizilerek dile getiriliyor. Kalbinin artık bundan sonrasında kendi hayatını devam ettirmesi için de atmaya devam etmesi en büyük temennimizdir. Kendisine de tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve bundan sonraki sürecin hep lehine gelişmesi için dua ettiğimizi burada tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum” dedi.

DESTEK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Oyuncu Oktay Kaynarca ve sanatçı Yavuz Bingöl de Önder’in tedavi gördüğü hastaneye gelerek yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.