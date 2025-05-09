Mehmet Ali Erbil, Bursa’da sahneye gitti

MEHMET ALİ ERBİL’DEN NAFAKA AÇIKLAMALARI

Mehmet Ali Erbil, yakın zamanda Bursa’da sahne alan bir arkadaşını izlemek için kente gitti. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, uzun yıllardır süren nafaka yükümlülüğüne dair dikkat çekici açıklamalar yaptı.

29 YILDIR DEVAM EDEN NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Erbil, tam 29 yıldır nafaka ödediğini belirtirken, bu sürecin zaman zaman kendisi için zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Ancak çocuklarının annelerine karşı hep minnet duyduğunu ifade etti. “29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adam olabilirim” şeklinde espri yapan ünlü isim, eski eşlerine duyduğu saygıyı da vurguladı.

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE ANNELERİN ROLÜ

“Üç çocuğumun annelerine teşekkür ediyorum. Çünkü böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiler” sözleriyle Mehmet Ali Erbil, çocuklarının gelişiminde annelerinin önemine dikkat çekti ve aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.