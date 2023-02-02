Mehmet Ali Erbil, Çağla Şikel’den özür diledi

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, eski manken Çağla Şikel hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle özür diledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Çağla Şıkel’i vefasızlıkla suçlamış ve “Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı” demişti. Açıklamaları gündem olan Erbil, ünlü modelden özür diledi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, önceki gün telefonla bağlandığı bir programda Çağla Şıkel’i vefasızlıkla suçlamıştı.

“KULİSİMDEN ÇIKMAZDI”

Erbil, Çağla Şıkel hakkında “Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek’te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın. Hasta olduğumda da hiç aramadı” dedi.

“YAYININ TEKRARINI İZLEYİNCE FARK ETTİM”

Açıklamaları gündem olan Mehmet Ali Erbil, sarf ettiği cümlelerin oldukça ağır ve aşağılayıcı olduğunu kanaatine vararak geri adım attı. Ünlü isim, Çağla Şıkel’den özür diledi.

Ünlü şovmen, açıklamasında “Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım” dedi.

“Beni herkes tanır” diyen Erbil, “Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen” ifadelerini kullandı.

“YAŞADIĞIM ONCA HASTALIĞIMA VER ÇAĞLA’M”

Ünlü isim, sözlerine “Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla’m” diye devam etti.