Mehmet Ali Erbil, Evlilikte Takı Topladı

ÜNLÜ ŞOVMEN MEHMET ALİ ERBİL’İN EVLİLİĞİ

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir bir dargın bir barışık ilişkisi olan Gülseren Ceylan ile dün akşam evlendi. Yeniköy’deki evinde sade bir törenle 6. kez nikâh masasına oturan Erbil’in nikâhına çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil de katıldı. Evlilik öncesinde “Evlilik sözleşmesi yapmayacağız, çocuklarım bu evliliğe onay verdi” diyen Erbil, evliliği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

NİKAHINA GELMEMESİ ŞAŞIRTTI

Nikâh şahidi olması beklenen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ise “uyuyakaldığı” için törene katılamayarak şaşkınlık yarattı. Nikâhın üzerinden daha 24 saat geçmeden, Erbil, bu kez sosyal medyadaki davranışıyla dikkat çekti. Düğünün ertesi günü TikTok hesabından canlı yayın açan Erbil, kullanıcıların gönderdiği hediyeleri “takı niyetine” topladı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yayında esprili tavırlarıyla öne çıkan ünlü isim, takipçilerinden gelen bağışlarla düğün takısı yerine sosyal medyadan gelir elde etti. Erbil’in bu hareketi sosyal medyada hızla gündem oldu. Bazı kullanıcılar durumu eğlenceli bulurken, birçok kişi de eleştirilerde bulundu. Yorumlarda, “Daha 24 saat geçmeden böyle bir şey yapmak normal mi?”, “Bence saygısızlık ve ciddiyetsizlik” ve “Nikâh sabahı şova dönüştürülecek bir gün değil” gibi ifadeler ön plana çıktı.