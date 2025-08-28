Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’la Evlendi

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN NİKAH MASASINDA

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, uzun süredir zaman zaman dargın zaman zaman barışık olduğu Gülseren Ceylan ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Yeniköy’deki evlerinde gerçekleşen sade törende çift, sadece yakın arkadaşlarının katılımıyla dünyaevine girdi. Ancak törende bir kişinin eksik olmaması dikkat çekti. Bu kişi, Erbil’in nikah şahidi olmasını istediği yakın dostu Serdar Ortaç oldu.

SERDAR ORTAÇ NEDEN KATILAMADI?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, uyuyakaldığı için nikah törenini kaçırdı. Törene katılmayan Ortaç’a esprili bir göndermede bulunan Erbil, “Serdar Ortaç gelmedi. Uyuyakalmış, maneviyatsız. Bu yüzden yalnızdı, yalnız kalacak.” sözleriyle hem kahkahalara neden oldu hem de dostluklarına dair alışıldık şakalarından birini yaptı.