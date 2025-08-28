Haberler

Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan’la Evlenmiş

MEHMET ALİ ERBİL’İN SÜRPRİZ NİKAHI

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil, 42 yaş genç sevgilisi Gülseren Ceylan ile beklenmedik bir şekilde nikah masasına oturdu. 68 yaşındaki Erbil ve 26 yaşındaki Ceylan, bugün dünyaevine girdi. Düğün töreni, katılanlar için renkli anlara sahne oldu.

GELİN ÇİÇEĞİ VE YASMIN ERBİL

Gülseren Ceylan, gelin çiçeğini arka tarafta bekleyenlerin kapması için havaya attı. Çiçeği kapmak için bekleyenler arasında Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil de bulunuyordu. Yasmin Erbil, diğer katılımcılardan daha hızlı davranarak çiçeği eline aldı. Ceylan ve Erbil, düğün seremonisinin ardından birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Asayişte Düşüşü Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletli asayiş olaylarına karşı kararlı mücadeleye devam ettiklerini, 2024'te olay sayısını 415’e düşürdüklerini açıkladı.
Yıldırım, “Turu Geçen Biz Olacağız.”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile oynayacakları rövanş maçında takımın hazır olduğunu ve turu geçeceklerine güvendiklerini açıkladı.

