Mehmet Ali Erbil’in İfadesi Alındı

MEHMET ALİ ERBİL’İN İFADESİNE ULAŞILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ünlü isimlerden biri olan Mehmet Ali Erbil’in ifadesine ulaşıldı. Erbil’in adli kontrol kararı olarak ev hapsine alınmasına karar verildi. Savcılıktaki ifadesinde, soruşturma dosyasında yer alan video kaydındaki kişilere ilişkin soruları yanıtladı.

ORTAK BİR ARKADAŞLA TANIMIŞ

Mehmet Ali Erbil, kendisine yöneltilen “Bu kişileri nereden tanıyorsun?” sorusuna, ortak bir arkadaş vesilesiyle tanıştığını belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararı verilen Serdar Ortaç ile Malta’daki bir otel açılışına davet edildiğini ifade eden Erbil, bu kişilerinde burada çekim yapmaya çalıştıklarını anlatıyor.

BETİNG REKLAMINA DİKKAT!

Otel açılışı sırasında otel sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını ve bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini ileri süren Erbil, bu durumun kendisi açısından son derece şaşırtıcı olduğunu dile getiriyor.