Mehmet Ali ve Arzı Uysal, Arazilerini Jandarma’ya Bağışladı

Mehmet Ali ve Arzı Uysal çiftinden örnek bir hayırseverlik

BAĞIŞLAYICILARDAN ETKİLEYİCİ BİR HAREKET

Burdur’da yaşayan Mehmet Ali ve Arzı Uysal çifti, evini ve arazisini bağışlayan hemşehrileri Fatma Arıcan’ın televizyon haberini gördükten sonra büyük bir etki altında kalarak, merkez Gökçebağ köyündeki 2.8 dönümlük arazilerini Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Geçtiğimiz yıl, Bucak ilçesi Boğazköy köyünde yalnız yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Fatma Arıcan, miras kalan arazisini birçok talip olmasına rağmen, kendisine gösterilen ilgi nedeni ile jandarma ekiplerine olan minnet duygusuyla bu araziyi Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlamıştı.

MEHMET ALİ UYSAL’IN DUYGUSAL AÇIKLAMASI

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan ve emekliliklerinin ardından kendi elleriyle yetiştirdikleri bahçelerinde zaman geçiren Mehmet Ali Uysal (76) ve Arzı Uysal çifti, İhlas Haber Ajansı tarafından aktarılan bu örnek davranıştan etkilenerek 2,8 dönümlük arazilerini Jandarma Asayiş Vakfı’na verdiler. İlgili işlemlerin tamamlanmasının ardından, Uysal çiftine Burdur İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen bir törende, Jandarma Asayiş Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Atilla Önal tarafından teşekkür belgesi ve şilt takdim edildi.

Sözlerine, “Çocuğumuz olmadı, biz de bu emaneti jandarmamıza teslim ettik” diyerek başlayan Mehmet Ali Uysal, çalışma hayatına taksi ve kamyon şoförlüğüyle başladığını belirtti. Uysal, “1985 yılından itibaren 30 yıl boyunca odun kömür ticareti yaptıktan sonra iş yerimi kiraya verip emekliye ayrıldım. Köyde tarlalarımız, bahçelerimiz vardı. Bu bahçelerde ağaç yetiştirerek vakit geçirdik. Yaşlandığımız için artık bahçelere bakmakta zorlanıyoruz. Bucak’ta yaşayan Fatma Arıcan’ın bağışından esinlenerek, tarlamı bağışladık” şeklinde konuştu.

ARZIT UYSAL’DAN DUYGULU SÖZLER

Arzı Uysal (72) ise, Gökçebağ köyünde doğup büyüdüğünü ve zamanla merkezde bir yaşam sürdürdüklerini belirtti. “Televizyonda izlediğimiz Fatma kardeşimizin bağışından ilham alarak biz de arazimizi jandarmaya bağışladık. Jandarma bizi her zaman arayıp, hatırımızı soruyor. Hayatımızda çok önemliler” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Uysal, “Evlat edinme fırsatım olamadı, ama Türkiye’nin evlatları ile birçok evladım oldu. Bu nedenle hiç tereddüt etmeden arazimizi bağışladık” ifadelerini kullandı. Bu bağış, buradaki toplumsal dayanışmayı göstermesi açısından da oldukça önem taşıyor.