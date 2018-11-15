Mehmet Ali’den iyi haberler var

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil için bünye güçlendirme tedavisine başlanacak.

Yapılan kontrollerin ardından Erbil’in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti.

Acil ameliyat olan Erbil, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı. Erbil, uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.

Habertürk’ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, sağlık durumu iyiye giden, büyük ölçüde iyileşme gösteren Mehmet Ali Erbil, dün uyandırıldı.

Bünyesi zayıf düşen Mehmet Ali Erbil, bir süre daha yoğun bakımda kaldıktan sonra güçlenmesi yönünde tedavi uygulanacak

TRT