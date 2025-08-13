Mehmet Alpaltun, Dayısı Tarafından Darbedildi

ADANA’DA MİRAS ANLAŞMAZLIĞI

Adana’da miras uyuşmazlığı nedeniyle yaşanan bir olayda, Mehmet Alpaltun (55) ve ağabeyleri Osman Alpaltun (65) ile Ramazan Alpaltun (73) gözaltına alındı. Yeğeni Mehmet Alpaltun’u (38) beyzbol sopasıyla darbeden Mehmet Alpaltun’un ifadesinde, “Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp sokakta bulduğum sopayla vurdum” dediği öğrenildi.

MİRAS MAĞDURLARI VE HUSUMET

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde yaşayan Zeynep Alpaltun’un babası Hasan Alpaltun (85), 2016 yılında yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat etti. Alpaltun’dan kalan yaklaşık 300 dönümlük tarlanın mirası üzerine 9 çocuğu arasında anlaşmazlık başladı. Alpaltun’un 6 erkek çocuğu, kadınların mirasta haklarının olmadığını savunarak tarlaların devrini almak istedi. Temmuz ayında Zeynep Alpaltun, kardeşi Mehmet Alpaltun’un çağrısıyla notere gitti. Annesinin mirastan vazgeçirilmeye çalıştığını fark eden Mehmet Alpaltun, imza aşamasındayken durumu bozuklayınca dayılarıyla tartıştı.

SALDIRI ANI KAMERADA

9 Ağustos sabahı, konfeksiyon işçisi olan Mehmet Alpaltun, işe gitmek için evinden dışarı çıktı ve durakta otobüs beklerken, arkasından gelen dayısı Mehmet Alpaltun tarafından başına beyzbol sopasıyla vuruldu. Aldığı darbeyle bilincini kaybeden Alpaltun yere yığıldı ve dayısı, yerdeki yeğenine sopa ve tekmelerle vurmaya devam etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TEDAVİ VE ŞİKAYET SÜRECİ

Olayı duyan ailesi, Mehmet Alpaltun’u hemen otomobille Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne götürdü. Başına 15 dikiş atılan ve vücudunda darp izleri olan Alpaltun, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ardından polis merkezine giderek dayısından şikayetçi oldu. Mehmet Alpaltun, “Rızamızın olmadığını söylediğimde dayılarım, ‘Doğu adetinde kadına miras yok’ dedi. İşe giderken arkamdan sopayla vurup, beni bayılttı. Sonrasında başıma, kollarıma ve bacaklarıma vurmaya devam etti. Böyle vicdan olmaz” diye konuştu.

OLAYA İLİŞKİN GÖZALTILAR

Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya yönelik soruşturma başlattı ve şüpheli Mehmet Alpaltun ile diğer dayıları Osman Alpaltun ve Ramazan Alpaltun’u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Mehmet Alpaltun, “Sokakta karşılaştık, beni tahrik etti. Tehdit edercesine başını salladı. Dayanamayıp, sokakta bulduğum sopayla vurdum. Pişmanım” dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen Alpaltun, gazetecilere “Bir uyuşturucu bağımlısının sözüyle ailemizi kötülüyorsunuz. Miras annesinin, kendinin mi” şeklinde konuştu. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Mehmet Alpaltun tutuklanırken, Osman ve Ramazan Alpaltun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.