Mehmet Altunkaya’nın Profesörlük Kadrosu İptal edildi

MEHMET ALTUNKAYA’NIN PROFESÖRLÜK KADROSU İPTAL EDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi’nin eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi’nin uzun yıllar dekanlığını yapan Mehmet Altunkaya’nın intihal yaptığı ve mevcut olmayan yayınları varmış gibi gösterdiği gerekçesiyle profesörlük kadrosu iptal edildi. Bu karar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da onaylandı. Altunkaya’nın profesörlük kadrosuna atanmasında kullanılan bir makalenin yayımlanmadığı, diğer makalenin de gerekli özellikleri taşımadığı halde öyleymiş gibi gösterildiği belirlendi. Ayrıca, bir Alman akademisyene ait kitabın yüzde 99 oranında kopyalanması tespit edildi. YÖK, üniversite yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Altunkaya’nın profesörlüğünü iptal etti.

ALTUNKAYA HAKKINDAKİ İDDİALAR VE ŞİKAYETLER

Mehmet Altunkaya’nın akademik unvanları hak ederek almadığı ve sahte belgelerle idareyi kandırdığına dair bir şikayette bulunuldu. Şikayetçi, “Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015” kitabının, Hans Geisler’in “Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008” kitabının Türkçeye kötü bir çevirisi olduğunu belirtti. Çeviri olduğu anlaşılmasın diye bazı eklemelerin yapıldığı, ancak bu katkının kitabın sadece yüzde 1’ini oluşturduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, kitabın içeriğinin büyük çoğunluğunun aynen çevrildiği ve dipnotların da benzer şekilde aktarıldığı iddia edildi.

SORUŞTURMA VE SAVUNMA AŞAMASI

Ağır intihal ve kötü çeviri hakkında yapılan şikayetler üzerine Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir soruşturma başlatıldı. Bilirkişi heyeti, iddiaları inceledi ve Altunkaya’nın profesörlük kadrosuna atanması için kullanılan makalenin gerçekten yayımlanmamış olduğunu, diğer makalenin ise gerekli kriterleri taşımadığı halde öyleymiş gibi gösterildiğini tespit etti. Altunkaya, ifadesinde, “Aşırı yararlanmak vardır, bu etik ihlal değildir” diyerek kendini savundu.

ALTUNKAYA’NIN AÇIKLAMALARI VE SONUÇLAR

Altunkaya, kitabın Türkiye’de daha önce yazılmamış bir konuda olduğunu belirtirken, “Basılmadığını yeni öğrendim. Bu sorunları ben yeni öğrendim. Kastım kesinlikle yoktur” dedi. Ayrıca, Almanca makalenin önemli bir dergide yayımlanmasının sebebinin sorgulanmadığını ve bunun etik ihlal sayılamayacağını savundu. Ancak, sonuç olarak; Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu, 22 Mayıs 2025 tarihinde Altunkaya’nın profesörlük kadrosunu iptal etti. Kararda, Altunkaya’nın yeterli yayın sayısına ve kalitesine sahip olmadığı, idareyi yanılttığı vurgulandı.