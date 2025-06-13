Mehmet Altunkaya’nın Unvanı İptal Edildi

PROFESÖR KADROSU İPTAL EDİLDİ

Akdeniz Üniversitesi’nin eski rektör yardımcısı ve Hukuk Fakültesi eski dekanı Mehmet Altunkaya’nın profesörlük kadrosu, sahte belge ve intihal iddiaları üzerine yürütülen inceleme neticesinde iptal edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından da bu iptal kararı onaylandı. Altunkaya, 2015-2023 yılları arasında Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini üstlendi.

İDDİALARA YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mehmet Altunkaya hakkında ortaya atılan sahte belge düzenlediği ve akademik unvanları elde etme şartlarını sağlamadığına dair iddialar üzerine bir soruşturma başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülen bu soruşturma sonucunda, profesörlük unvanını hak etmediği ve idareyi sahte belge ile yanılttığı şikayetleri doğrulandı. Soruşturma sürecinde oluşturulan bilirkişi heyeti, şikayet edilen iddiaların geçerliliğini ortaya koydu.

BİLİRKİŞİ RAPORU SONRASI HAREKET GEÇİLDİ

Bilirkişi raporunun ortaya çıkmasının ardından, Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Mehmet Altunkaya’nın profesörlük kadrosunu iptal ederek doçentlik kadrosuna düşürülmesi yönünde karar aldı. Bu karar, onay için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletildi. YÖK Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda, profesörlük kadrosuna atanma işleminin geri alınması uygun bulundu. Ayrıca, Altunkaya’nın doçent olarak atanmasına yönelik Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu teklifinin de onaylandığı açıklandı.

– ANTALYA