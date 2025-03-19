Mehmet Asker’e Sahte Plaka Cezası Şoku

MEHMET ASKER’İN İTİRAZI

Tokat’ta kasksız motosiklet kullanmaktan ceza kesilen Mehmet Asker, hiç gitmediği bir ilçede düzenlenen trafik cezasına itiraz etti. Asker, sahte plaka mağduru olma ihtimalinden endişeli olduğunu ifade ediyor ve olayın aydınlatılmasını talep ediyor. 31 yaşındaki Mehmet Asker, evine gelen ceza bildirimiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kış aylarında motosikletini garajda sakladığı için çıkartmadığı halde, Turhal ilçesinde 18 ve 20 Şubat tarihlerinde kasksız motosiklet kullanıldığı iddia edilerek kendisine plakasına iki ayrı ceza yazıldı.

İDDİALAR HAKKINDA YAPILAN BAŞVURULAR

Olay hakkında bilgi edinmek isteyen Asker, ilçe trafik amirliğine başvurarak durumu bildirdi. Ancak aldığı yanıtlar kendisini tatmin etmedi. Cezalardan birinin bir fahri trafik müfettişi tarafından, diğerinin ise MOBESE kayıtları ile yazıldığını öğrenmesine rağmen kendisine herhangi bir görüntü gösterilmedi. Duruma isyan eden Asker, “Turhal Emniyet Amirliği’ni arayıp durumu anlattım. KGYS görüntülerinden kontrol etmelerini, gerekirse motorları eşleştirmelerini istedim. Yetkililerden biri dönüş yaparak motorumun plakası, rengi ve her şeyinin aynı olduğunu söyledi. Ancak ben o tarihlerde Turhal’da değildim. Eğer gerçekten bir motosiklet benim plakamla dolaşıyorsa, bu ikiz plaka demektir. Sahte plaka ile suç işlenirse, ben mağdur olurum. Yetkililerden bu konuda daha dikkatli olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURU

Durumu hukuki yolla çözmeye karar veren Mehmet Asker, sulh ceza hakimliğine itiraza bulundu. Özellikle sahte plaka olasılığı nedeniyle endişeli olan Asker, olayın kısa zamanda aydınlatılmasını ve adaletin yerini bulmasını bekliyor. Tokat’taki bu durum, motosiklet kullanıcıları için dikkat gerektiren bir konu olmaya devam ediyor.