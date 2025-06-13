Mehmet Aslan Göktürk, Türk Üye

MEHMET ASLAN GÖKTÜRK’ÜN BAŞARISI

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin avukatı olan Mehmet Aslan Göktürk, Dünya Futbolcular Birliği (FIFPRO) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ilk Türk oldu. Avrupa’daki hem erkek hem de kadın futbolcuların istihdam koşullarını iyileştirmenin yanında faaliyet gösteren FIFPRO Europe, 36 üye birlikten oluşuyor ve bir Türk üyeyi de kadrosuna aldı.

FUTBOLCU HAKLARI İÇİN ÇALIŞACAK

FifPRO, Avrupa’daki futbolcuların çalışma haklarını ve çıkarlarını koruma amacı güdüyor. UEFA ile ligler, kulüpler ve taraftarlar gibi Avrupa futbol paydaşlarını işyeri sorunları etrafında bir araya getiren bu organizasyon, Mehmet Aslan Göktürk’ü yönetim kuruluna dahil ederek önemli bir adım atmış oldu.