Mehmet Aslantuğ milletvekili adayı oldu

Sevilen oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili adayı oldu. Haberi genel başkan Erkan Baş duyurdu.

Seçime iki aydan az bir süre partilerin milletvekilliği adayları da netleşmeye başladı. Gazeteci, sporcu ve oyuncuların da eklendiği listelere, ünlü bir sima daha katıldı. Mehmet Aslantuğ’un TİP’ten milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

“AHMET KAYA’YI CESURCA SAVUNMASIYLA DA HEP ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Aslantuğ’un adaylığını, TİP Genel Başkanı Erkan Baş duyurdu. Baş, sosyal medya hesabından Aslantuğ’un adaylığına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya’yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ’a yürekten teşekkür ediyorum.”