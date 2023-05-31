Mehmet Aslantuğ’dan itiraf! Paylaşımı sildi

Ünlüler dünyasının örnek çiftinin boşanması magazin dünyasına bomba gibi düştü. Mehmet Aslantuğ’dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini noktaladı. Aslantuğ boşanma sonrası adeta içini döktü. Duygularını dile getiren ünlü oyuncu bir itirafta da bulundu

1996’da nikâh masasına oturan, ‘Örnek çift’ olarak gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin “Boşanma davanıza el ele geldiniz” ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, “Arkadaşlar çok hassas bir konu” demişti.

22 yaşında Can adında bir oğulları bulunan çiftin 27 yıllık evlilikleri 10 dakikalık duruşma sonunda bitmişti.

Mehmet Aslantuğ, boşanma sonrasında duygularını dile getirdi ve Instagram sayfasından bir not paylaştı. Aslantuğ, daha sonra paylaşımını sildi.

Arzum Onan ile 6 aydır ayrı evlerde yaşadıklarını itiraf eden ünlü oyuncu şunları söyledi:

Bu mesaj GÖNÜL VERENLERLE / GÖNÜL KOYANLARA borcumdur

KİRALIK GÖNÜLLERİ hiç ilgilendirmez !…

Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok!

Mesela…

Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım (4 Mayıs 1994)

Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de “Mayıs”ın parmağı var mı gerçekten bilmiyorum.

Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.

Neyse…

Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira, 19 Mayıs’ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde.

Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade “bir abi” tavsiyesi olarak şudur:

Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da…

Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile “el ele” olmayı

yani.

Omuz atmak yerine, omuz vermeyi…

Yerçekiminin kalktığını hissedeceksiniz!

Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz