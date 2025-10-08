Mehmet Atmaca Hakkında Bilinmesi Gerekenler

MEHMET ATMACA’NIN KİMLİĞİ VE EĞİTİM HAYATI

Türk siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Atmaca, hem siyasi kariyeri hem de iş dünyasındaki başarılarıyla gündemi meşgul ediyor. Saadet Partisi’ndeki aktif rolü ve Bursa milletvekili olarak üstlendiği görevlerle tanınan Atmaca, aynı zamanda inşaat sektöründe önemli projelere imza atan bir mühendis olarak biliniyor. Mehmet Atmaca, 1966 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İnegöl Lisesi’nde başlamış ve lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını ise Osmangazi Üniversitesi’nde mevcut yapıların performans değerlendirmesi ve depreme dayanıklı yapı tasarımı üzerine gerçekleştirerek akademik bilgisini uygulamaya dökmüştür.

Mehmet Atmaca, profesyonel kariyerine serbest mühendis olarak adım atmış ve özel sektörde farklı firmalarda genel müdürlük yapmıştır. Türkiye ve yurt dışında yüksek yapı ve endüstriyel projelerde adından söz ettiren Atmaca, siyasi hayatına Refah Partisi’nden Alanyurt Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır. 2013 yılında Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı görevine getirilen Atmaca, 2021’de gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi ile tekrar il başkanı olmuştur. Bugünlerde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve 28. Dönem Bursa Milletvekili olarak etkin bir görev üstlenmektedir.

DENeyim ve Kökleri

1966 doğumlu olan Mehmet Atmaca, 2025 yılı itibarıyla 59 yaşında olacak. Uzun yıllara yayılan iş dünyası ve siyaset tecrübesi, onu alanında güvenilir bir isim yapmaktadır. Trabzon’un Çaykara ilçesine kökenli olan Atmaca, eğitim ve iş hayatını farklı şehirlerde sürdürerek zengin bir deneyim birikimi elde etmiştir. Saadet Partisi bünyesinde önemli sorumluluklar üstlenen Atmaca, aktif bir şekilde politika üretmeye devam ediyor.

İŞ DÜNYASINDAKİ BAŞARILARI

Mehmet Atmaca, iş dünyasında da kendisini kanıtlamış bir isimdir. İnşaat sektöründe başta olmak üzere, Türkiye ve yurtdışında birçok yüksek yapı ve endüstriyel projede görev almıştır. Kendi markası ve şirketi ile sektörde teknik ve yönetim alanında başarıya ulaşan bir girişimci olan Atmaca, iş dünyasındaki başarıları ile yalnızca siyasi bir figür değil, aynı zamanda güvenilir bir iş insanı olarak da öne çıkmaktadır.