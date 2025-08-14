Mehmet Ay’ın Düşme Olayı Gizlendi

OTİZM Lİ MEHMET AY’IN KALÇA KIRIKLIĞI

Antalya’da yaşayan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Ay, özel eğitim merkezinde düştükten sonra kalçasını kırdı. Ancak düşme olayı ailesine bildirilmedi. Mehmet’in kalçasının kırıldığı 4 gün sonra fark edildi ve acilen ameliyat edildi. Ailesi, eğitim merkezi yetkilileri hakkında şikayette bulundu.

AİLENİN OTİZM İLE MÜCADELESİ

Fatma ve Uğur Ay çifti, 6 aylık olan çocukları Mehmet’e otizm tanısı konduktan sonra onu Kepez ilçesindeki özel eğitim merkezine yazdırdı. Mehmet, uzun yıllar burada eğitim aldı. 25 Temmuz’da Mehmet, eğitim merkezine gitmek üzere evden yürüyerek çıkıp servise bindi. Eğitim merkezinden, Mehmet’in rahatsızlandığı haberini alan aile, 2 saat sonra çocuklarının durumunu öğrenmek için harekete geçti.

DURUMUNUN GİZLENMESİ

Baba Uğur Ay, oğlunu servisten indirerek hastaneye götürdü. Doktorları bilgilendirmek için eğitim merkezi yetkililerini aradığında, “Düşmedi” cevabını aldı. Mehmet, evdeki ağrıları artınca, 4 gün sonra tekrar hastaneye götürüldü ve röntgen sonucunda kalçasında kırık olduğu belirlendi. Şimdi Mehmet, ameliyata alındı ve kalçasına 4 vida takıldı.

EĞİTİM MERKEZİNE ŞİKAYET

Uğur Ay, “Oğlumu eğitim merkezine sağlıklı bir şekilde teslim ettim. İki saat sonra oğlumun rahatsızlandığını söylediler ve yürüyemediği için servisten karşılamamız gerektiğini bildirdiler. Düşme olayını söylemedikleri için röntgen çektirilmedi ve enfeksiyon nedeniyle tedaviye alındı. Oğlumun durumu 4 gün sonra belirlendi ve ameliyata alındı” dedi.

MEHMET’İN ZOR DURUMU

Fatma Ay, oğlunun evden çıkarken sağlıklı olduğunu belirtti. Eğitim merkezinin “Oğlunuzun içine cin kaçtı” şeklindeki iddiaları hakkında, “Oğlum hiçbir şey yokken böyle bir duruma geldi. Şu an 1.5 ay boyunca hiç hareket etmeden yatacak” şeklinde konuştu. Oğlunun şu anda uyuyamadığını ve sabahlara kadar ağladığını ifade etti. Eğitim merkezi yetkililerine konuyla ilgili ulaşmak mümkün olmadı.