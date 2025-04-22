Mehmet Aycan Son Yolculuğuna Uğurlandı

MEHMET AYCAN’IN VEFATI

Uzun yıllar Hürriyet, Milliyet, Zafer, Yenigün ve Meydan gazetelerinde görev yapmış olan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Mehmet Aycan, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Aycan, memleketi Aydın’ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlılığa bağlı nedenlerle önceki gün yaşamını kaybeden gazeteci için bu sabah Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde cenaze töreni gerçekleştirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Cenaze törenine Aycan’ın yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı. Mehmet Aycan’ın cenazesi, öğle namazının ardından Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Mehmet Aycan’ın vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Mehmet Aycan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.

MEHMET AYCAN HAKKINDA

1950 yılında Denizli’de dünyaya gelen Mehmet Aycan, gazetecilik kariyerine 1966 yılında Ankara’da yayımlanan Zafer Gazetesi’nde başladı. Kariyeri boyunca Yenigün, Milliyet, Meydan ve Hürriyet gazetelerinde görev yapan Aycan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Ayrıca Sürekli Basın Kartı sahibi olduğu da kaydedildi.